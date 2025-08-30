Bắt nhóm "tín dụng đen" ép phụ nữ quay clip khỏa thân ở TPHCM

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thành Lộc (SN 1996, ngụ phường Tân Tạo) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) xác định Sơn, Lộc hành nghề cho vay tiền trên các nhóm kín qua Zalo, Facebook với lãi suất cao.

Sơn và Lộc bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, nhà chức trách xác định Sơn cùng đồng bọn yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp căn cước, tài khoản iCloud hoặc hình ảnh nhạy cảm. Trường hợp người vay đóng tiền lãi không đúng hẹn, các đối tượng nhắn tin, gọi điện để đòi tiền.

Ngoài ra, nhóm này còn đăng tải hình ảnh nhạy cảm của người vay lên các trang mạng xã hội, gửi bạn bè và người thân của họ. Thậm chí, các thành viên của nhóm này còn đến nhà của khách vay tiền để chửi bới, đe dọa, ép họ trả tiền.

Phòng PC02 cho biết, băng nhóm này cho vay với lãi suất 240%-360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Trong đó, khoảng 10 khách nữ vay tiền bị bắt phải chụp ảnh, quay clip khỏa thân.