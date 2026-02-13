Tội ác của nam thanh niên cướp, hiếp dâm bé gái bán vé số

Nhìn vào hồ sơ lý lịch của Nguyễn Hữu Truyền (26 tuổi, quê Vĩnh Long), người ta thấy một lộ trình trượt dài trên con đường tội lỗi. Chỉ mới năm 2023, Truyền từng bị TAND huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre cũ) xử phạt 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tưởng chừng quãng thời gian cải tạo sẽ giúp gã thanh niên này thức tỉnh, nhưng chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau khi mãn hạn tù vào ngày 13/8/2024, Truyền đã chọn cách "tái xuất" bằng cách thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Bị cáo Nguyễn Hữu Truyền tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Vụ án bắt đầu vào một buổi sáng định mệnh ngày 12/11/2024. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 50 thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ (TPHCM), Truyền phát hiện T.T.B.N (SN 2010) đang lầm lũi đi bán vé số dạo. Thay vì lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh khó khăn của đứa trẻ, Truyền lại nảy sinh ý định đồi bại, tiếp cận em bằng một thủ đoạn đê hèn hứa hẹn sẽ mua toàn bộ số vé số còn lại để dụ dỗ em lên xe.

Với một đứa trẻ mưu sinh, lời hứa ấy chẳng khác nào một sự cứu cánh để được nghỉ sớm, nhưng em không thể ngờ rằng đó chính là cánh cửa dẫn vào một cơn ác mộng kinh hoàng.

Khi nạn nhân lên xe, Truyền liền chở tới một khách sạn gần đó nhưng bị em phản ứng dữ dội và quyết liệt từ chối.

Truyền đưa bị hại đến một khu vực vắng vẻ trên đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Kiên). Tại đây, Truyền dùng vũ lực ép buộc em N. phải đưa toàn bộ số tiền lẻ 170.000 đồng cùng 51 tờ vé số vốn là mồ hôi công sức cả ngày của một đứa trẻ nghèo.

Sự tàn nhẫn chưa dừng lại ở đó. Bị cáo tiếp tục đưa em đến một bãi đất trống gần đó, dùng vũ lực đánh đập, hành hạ và ép buộc bị hại thực hiện hành vi xâm hại tình dục nhiều lần.

Chỉ đến khi bị cáo sơ hở, em N. mới có cơ hội tháo chạy và may mắn gặp được một người dân chăn trâu gần đó cứu giúp. Thấy có người can thiệp, kẻ thủ ác nhanh chóng bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 2 ngày gây án.

Tại phiên tòa cuối tháng 1 vừa qua, Nguyễn Hữu Truyền dù thừa nhận hành vi nhưng vẫn tìm cách quanh co bằng lời bào chữa rằng "không biết bị hại dưới 16 tuổi".

Tuy nhiên, HĐXX TAND TPHCM đã nhanh chóng bác bỏ lập luận này. Với một người trưởng thành, việc nhận định sự non nớt của một bé gái 14 tuổi là điều hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cảm quan thông thường.

HĐXX nhận định, hành vi của Truyền là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội nhiều lần, cùng lúc phạm nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng và thuộc trường hợp tái phạm. Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới chỉ 14 tuổi 26 ngày nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục.

Kết thúc phiên tòa, công lý đã được thực thi với bản án 16 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 10 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải nhận là 26 năm tù.

Con số này là cái giá đích đáng để cách ly kẻ thủ ác ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép cho những kẻ có ý định xâm hại đến trẻ em, đối tượng vốn được pháp luật và xã hội bảo vệ đặc biệt.