Tìm bị hại vụ giám đốc làm giả chứng chỉ y khoa

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tìm bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Trung tâm vật lý trị liệu The Kan (Đà Nẵng), do La Thế Quang (SN 1990, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân, thực hiện.

Bị can La Thế Quang bị truy tố về các tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với La Thế Quang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tháng 2-4/2025, La Thế Quang sử dụng fanpage Facebook của Trung tâm vật lý trị liệu The Kan đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu.

Đối tượng quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, đưa thông tin gian dối trung tâm có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, cam kết sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chính quy do nhà trường cấp.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có 9 học viên đã nộp hồ sơ và đóng học phí với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định giữa Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, tự giảng dạy. Để tạo lòng tin, đối tượng đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, qua đó tiếp tục thu hút thêm người đăng ký.

Như tin đã đưa, ngày 15/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam La Thế Quang để điều tra về các tội danh nêu trên.

Mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ với đơn vị để được giải quyết theo quy định của pháp luật.