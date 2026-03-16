Triệu tập đối tượng lừa nhiều nhà sư nộp tiền đi du lịch Hàn Quốc

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ sáng 16/3, Công an xã Tiên Lương vừa xác minh, làm rõ đối tượng Vũ Tiến Hậu (SN 2000, trú tại thôn Tràng, xã Cẩm Điền, Hải Phòng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các sư thầy, sư cô tại chùa Linh Sơn (khu Xóm Trong, xã Tiên Lương) và một số chùa khác trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng và TPHCM.

Công an xã Tiên Lương triệu tập đối tượng Vũ Tiến Hậu tại chùa Linh Sơn (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Lợi dụng lòng tin của các sư thầy, sư cô, đối tượng Vũ Tiến Hậu tự giới thiệu là nhân viên của một công ty môi giới xuất khẩu lao động và du lịch, được công ty tài trợ các chuyến du lịch tới Hàn Quốc trong thời gian 15 ngày.

Từ đó, đối tượng này tạo vỏ bọc và sử dụng thủ đoạn gian dối để dụ dỗ các sư thầy, sư cô tại chùa Linh Sơn và một số ngôi chùa khác tại các tỉnh thành làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, visa và đóng tiền bảo lãnh (mỗi người 52,5 triệu đồng) để xuất cảnh du lịch Hàn Quốc.

Công an xác định, các sư thầy, sư cô đã chuyển cho Hậu tổng số tiền khoảng 210 triệu đồng.

Sau đó nhận thấy đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sư cô Thích Nữ Huệ Nhân, Trụ trì chùa Linh Sơn, làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Lương triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định các tài liệu do đối tượng Vũ Tiến Hậu cung cấp cho các sư thầy, sư cô để tạo lòng tin đều là giả.

Đối tượng Vũ Tiến Hậu làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Bị công an triệu tập làm việc, Hậu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên chủ động tiếp cận các nhà sư rồi dùng thủ đoạn gian dối để tạo lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số tiền chiếm đoạt khoảng 210 triệu đồng đã bị đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những bị hại có liên quan đến đối tượng Vũ Tiến Hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần chủ động liên hệ, trình báo với Công an xã Tiên Lương để phối hợp giải quyết (Điều tra viên thụ lý Phùng Quang Hân, số điện thoại 0966.535.234).