Nhân viên bất động sản ở Lâm Đồng nhận tiền cọc của khách rồi "lặn"

Ngày 16/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, đầu năm 2022, Nguyễn Thành Luân là nhân viên của một công ty bất động sản có trụ sở tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian này, Luân được công ty giao môi giới, tìm khách hàng cho lô đất tại thôn Phượng Lâm, xã Tân Hà Lâm Hà.

Nguyễn Thành Luân bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Lô đất này sau đó được Luân giới thiệu đến khách hàng là bà Vũ Thị Bắc (43 tuổi, trú tại TPHCM) và người này đồng ý mua với tổng giá trị 768 triệu đồng.

Trong thời gian giao dịch, bà Bắc đã chuyển cho Luân tổng cộng gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Luân không chuyển lại cho công ty để thực hiện hồ sơ, thủ tục sang nhượng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Hậu quả, lô đất mà bà Bắc đã đặt cọc tiền với Luân đã được công ty của Luân chuyển nhượng cho khách hàng khác.

Để che giấu hành vi của mình, Nguyễn Thành Luân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, làm giả tin nhắn điện thoại của đại diện công ty để trấn an bà Bắc và tiếp tục yêu cầu bà này chuyển thêm tiền.

Gần đây, hành vi của Nguyễn Thành Luân bị khách hàng tố cáo lên cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định hành vi của Luân cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên khởi tố, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.