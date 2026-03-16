Ngỡ được trúng lớn "xổ số cào online", người phụ nữ mất hơn 100 triệu đồng

Ngày 16/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới dưới hình thức “xổ số cào online”.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube xuất hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trò chơi trực tuyến như xổ số cào online, cào vé trúng thưởng, quay số trúng tiền…

Các đối tượng dàn dựng cảnh trúng thưởng để lừa đảo (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đối tượng lừa đảo thường lập các nhóm trên mạng xã hội để quảng cáo các trò chơi nêu trên với lời mời trúng thưởng số tiền lớn để hấp dẫn mọi người. Để tạo lòng tin, chúng còn sử dụng các tài khoản ảo, dựng cảnh người chơi trúng thưởng liên tiếp để phát trực tiếp lên mạng xã hội, kèm theo nhiều bình luận giả.

Khi người chơi tham gia, các đối tượng sẽ để nạn nhân trúng các giải nhỏ. Tiếp đó, chúng thông báo người chơi trúng thưởng số tiền lớn, có khi lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn nhận tiền, đối tượng yêu cầu phải đóng thuế thu nhập cá nhân, phí rút tiền hoặc nhiều loại phí khác.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, rồi cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, một nạn nhân là chị P.T.Đ. (trú tại tỉnh Gia Lai) đã bị lừa hơn 100 triệu đồng. Vụ việc này đã được chị Đ. trình báo và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai).