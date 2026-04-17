Tạm giam đôi vợ chồng tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt nhiều năm

Ngày 17/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Hồ Văn Dũng (54 tuổi, trú tại phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam bà Cao Thị Bé (54 tuổi, vợ ông Dũng) cùng về tội danh trên.

Căn nhà thời điểm bị chiếm giữ (Ảnh: A Trường).

Theo công an, vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông Dũng, bà Bé với một cá nhân khác. Sau khi phát sinh mâu thuẫn, vụ việc được đưa ra tòa án giải quyết.

Năm 2017, bản án có hiệu lực buộc vợ chồng này thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan, tuy nhiên họ không chấp hành.

Năm 2019, cơ quan chức năng đã cưỡng chế tài sản thi hành án, yêu cầu chủ cũ là vợ chồng ông Dũng bàn giao tài sản cho ông N.T.H. (trú tại tỉnh Quảng Nam cũ), người trúng đấu giá hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi cưỡng chế, vợ chồng ông Dũng vẫn quay lại chiếm giữ, sinh sống tại căn nhà trong thời gian dài.

Như Dân trí đã thông tin, năm 2018, ông N.T.H. trúng đấu giá căn nhà trên lô đất thuộc khu tái định cư Bá Tùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (cũ), Đà Nẵng. Ông nộp đủ 1,6 tỷ đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Gần 2 tháng sau đó, ông H. khóa cửa nhà để về quê ăn giỗ. Khi trở lại, người này bất ngờ phát hiện nhà của mình bị phá khóa và vợ chồng ông Dũng vào chiếm dụng trái phép. Sau thời gian tranh chấp, hiện nay gia đình ông Dũng, bà Bé đã bàn giao lại nhà cho ông N.T.H..