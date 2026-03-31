TikToker Dù Bầu Trời khai làm nội dung chia rẽ vùng miền để câu tương tác

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker Tàng Keng Ông Trùm) và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker Dù Bầu Trời) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cao Đoàn Quốc Việt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, Lê Anh Điệp đã đăng tải 2 video clip lên mạng xã hội TikTok nhằm “câu” lượt thích, lượt xem và tăng tương tác để trở nên nổi tiếng. Các video này nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem, lên xu hướng và gây bức xúc trong dư luận, tạo làn sóng phẫn nộ, lên án mạnh mẽ.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) phát hiện tài khoản TikTok Dù Bầu Trời do Đoàn Quốc Việt quản lý cũng đăng tải 2 clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm người dân hai miền Nam - Bắc, gây chia rẽ vùng miền và ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận vào giữa tháng 10/2025, tại nhà riêng ở xã Đại Thanh (TP Hà Nội), đã sử dụng điện thoại quay và đăng tải 2 clip nói trên. Động cơ xuất phát từ mục đích cá nhân, do thấy các video của Tàng Keng Ông Trùm nên bắt chước thực hiện nhằm tăng tương tác cho tài khoản.

Việt khẳng định hành vi này không có ai xúi giục, hỗ trợ hay hướng dẫn. Trước đó, Việt biết đến tài khoản Tàng Keng Ông Trùm khi lướt TikTok, sau đó hai bên kết bạn, nhắn tin qua lại và nhắc tên nhau nhằm thu hút lượt xem, thậm chí đưa ra nội dung “trả tiền cho người tìm được” đối phương để câu tương tác.

Đối với 2 video do Lê Anh Điệp đăng tải, Việt không tham gia hỗ trợ về nội dung hay hình ảnh. Sau khi biết Điệp bị cơ quan công an mời làm việc, Việt đã chủ động ẩn 2 clip trên tài khoản TikTok của mình.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM nhận được nhiều đơn đề nghị xử lý hình sự từ cá nhân và tổ chức liên quan đến nội dung các video của tài khoản Dù Bầu Trời.

Kết luận giám định xác định, 2 video có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc theo điểm c, khoản 1, Điều 8 và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác theo điểm a, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Cơ quan tố tụng nhận định, hành vi của hai bị can là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách đại đoàn kết dân tộc và các hoạt động xã hội, từ thiện, nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Đối với các cá nhân có hành vi xem, bình luận, chia sẻ các video vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.