Truy tố TikToker Tàng Keng Ông Trùm và Dù Bầu Trời

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Anh Điệp (31 tuổi, TikToker Tàng Keng Ông Trùm) và Đoàn Quốc Việt (23 tuổi, TikToker Dù Bầu Trời) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Lê Anh Điệp lúc bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, qua công tác quản lý Nhà nước, Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok Tàng Keng Ông Trùm do Lê Anh Điệp sử dụng đăng tải các clip có nội dung kích động thái độ thù địch, miệt thị; gây chia rẽ vùng miền, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, xác định người sử dụng tài khoản này là Lê Anh Điệp. Tại cơ quan công an, Điệp khai nhận thấy nhiều người trở nên nổi tiếng nhờ đăng video và cho rằng nền tảng TikTok không kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải.

Quá trình điều tra, xác định ngày 8/10/2025, tại một căn nhà ở khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, Điệp dùng điện thoại quay 2 clip với lời thoại thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền, gây ảnh hưởng xấu đến công tác cứu trợ thiên tai. Sau đó, bị can đăng tải các clip này lên mạng xã hội nhằm tăng tương tác và thu hút sự chú ý.

Các clip sau khi đăng tải đã nhận được lượng tương tác lớn, lên xu hướng và tiếp cận nhiều người dùng TikTok, gây bức xúc trong dư luận, tạo làn sóng phẫn nộ và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Trong quá trình điều tra, Công an TPHCM đã nhận được nhiều đơn của cá nhân và tổ chức đề nghị xử lý hình sự đối với nội dung các clip của tài khoản Tàng Keng Ông Trùm.

Kết quả giám định xác định các clip do Lê Anh Điệp đăng tải có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc theo điểm c, khoản 1, Điều 8 và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác theo điểm a, khoản 3, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.

Cũng theo cáo trạng, vào giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Điệp trên TikTok, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ và tiếp tục quay 2 clip với lời thoại thô tục, mang nội dung chia rẽ vùng miền.