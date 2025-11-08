Đăng clip chia rẽ vùng miền, TikToker “Dù Bầu Trời” bị bắt

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Quốc Việt (SN 2003, thường trú tại Hà Nội) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

TikToker Đoàn Quốc Việt bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra, nhà chức trách xác định xuất phát từ động cơ muốn “ăn theo”, bắt chước TikToker “Tàng Keng Ông Trùm” bị bắt trước đó để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

Cảnh sát đề nghị người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung có tính chất xuyên tạc, kích động, xúc phạm tổ chức, cá nhân, gây chia rẽ vùng miền, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có văn hóa, đúng pháp luật, chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các tài khoản, nội dung có dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.