TikToker “Tàng Keng Ông Trùm”: Lúc biết sai đã quá muộn

Liên quan đến việc bắt tạm giam Lê Anh Điệp (SN 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình), chủ kênh TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”, Công an TPHCM đã thông tin về lời khai của bị can.

Bước đầu, Điệp khai đăng nội dung chửi người dân miền Nam lên kênh TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” vì mục đích câu view (lượt xem), câu like (lượt thích).

Cảnh sát lấy lời khai TikToker “Tàng Keng Ông Trùm" (Ảnh: Công an cung cấp).

Nam TikToker thừa nhận hành động này diễn ra sau khi anh ta uống bia, không làm chủ được hành vi và đăng tải nội dung không đúng đắn. Sau khi đăng, mạng xã hội TikTok không cảnh báo vi phạm nên nam TikToker vẫn giữ nội dung hơn một ngày.

“Sau đó, tôi cảm thấy sai và xóa bài, nhưng đã muộn. Tôi nhận thức hành vi của mình là sai với pháp luật và mong được khoan hồng”, Điệp nói.

Điệp cũng gửi lời xin lỗi đến người dân miền Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn giới trẻ đừng vì những thông tin câu like, câu view làm ảnh hưởng đến xã hội và vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”. Bị can này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngoài ra, Lê Anh Điệp còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa, gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Bước đầu, nhà chức trách xác định bị can có động cơ câu view, câu like và lượt tương tác trên mạng xã hội TikTok để nổi tiếng. Lê Anh Điệp đã đăng tải các clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Ngày 25/10, Lê Anh Điệp bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.