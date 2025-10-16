Tây Ninh chi trả xong hơn 3.700 tỷ đồng chế độ cho cán bộ nghỉ việc

Ngày 16/10, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh có báo cáo gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về kết quả thực hiện chính sách chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo báo cáo, đến ngày 30/8, UBND tỉnh đã phê duyệt 3.295 trường hợp nghỉ việc với tổng số tiền chi trả 3.758 tỷ đồng. Đến hết ngày 9/10, toàn bộ trường hợp này đã được chi trả đầy đủ, đạt 100%.

Tây Ninh hoàn tất việc chi trả hơn 3.700 tỷ đồng chế độ, chính sách cho 3.295 cán bộ (Ảnh: Huỳnh Phong).

Việc chi trả được thực hiện đúng quy định, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện hưởng chính sách. Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính cùng các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thẩm định và giải ngân nguồn kinh phí bảo đảm tiến độ, minh bạch.

Công tác triển khai chính sách được đánh giá nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn.