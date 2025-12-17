Thuê căn hộ cao cấp để "mở tiệc" hàng cấm

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Văn Vỹ (SN 1995, trú tại xã Duy Xuyên, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Hùng (SN 1990, trú tại xã Duy Xuyên) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Sỹ và Hùng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trưa 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Hải Châu kiểm tra căn hộ tại tầng 11, chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Du, phường Hải Châu.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại căn hộ có Hùng, Vỹ cùng 2 đối tượng khác, trong đó Vỹ là người trực tiếp thuê căn hộ.

Lực lượng chức năng phát hiện một gói nilon, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như ống hút nhựa, ống thủy tinh, bật lửa.

Đấu tranh bước đầu, Vỹ khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá do mình mua để tổ chức sử dụng cùng Hùng và 2 đối tượng khác vào tối 15/12. Kết quả test nhanh, cả 4 đều dương tính với ma túy đá.