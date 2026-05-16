Hà Nội: Xác minh vụ cô gái bị đánh gục trong đêm ở Phố Huế

Ngày 16/5, Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, cho biết vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tối 15/5. Đến ngày 16/5, đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cô gái bị đánh, nằm gục ở vỉa hè (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong clip, hai nhóm thanh niên bất ngờ lao vào xô xát ngay trên đường. Trong lúc hỗn chiến, một cô gái gục xuống vỉa hè. Sau đó, một số nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau, khu vực xảy ra vụ việc trở nên hỗn loạn.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã can ngăn, đồng thời trình báo cơ quan công an và gọi xe cấp cứu đưa cô gái đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết công an đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ ẩu đả, làm rõ danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.