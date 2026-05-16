Khởi tố vụ án 2 cô gái xô xát với nhóm người đi Lexus ở Hoàng Cầu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14/5, tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu xảy ra vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự. Một số video, hình ảnh về vụ xô xát sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Hình ảnh cô gái bị người đàn ông mặc áo hồng đạp thẳng vào người (Ảnh: Cắt từ clip).

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy một tòa nhà trên đường Hoàng Cầu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã tổ chức rà soát, làm rõ những người liên quan.

Chiều 15/5, Công an phường Đống Đa đã mời 6 người liên quan về trụ sở để lấy lời khai, gồm: N.H.M. và P.V.D. cùng 44 tuổi; N.T.T. 42 tuổi; N.T.T. 37 tuổi; V.H.L. và N.G.H. cùng 25 tuổi.

Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng người liên quan và xử lý theo quy định.