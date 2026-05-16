Lời kể của cô gái trong vụ xô xát với nhóm người đi Lexus ở Hoàng Cầu

Như đã đưa tin, Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội, đang điều tra vụ xô xát trên đường Hoàng Cầu tối 14/5, giữa 2 cô gái (cùng 25 tuổi) và một nhóm 4 người gồm N.H.M. và P.V.D. (cùng 44 tuổi), N.T.T. (42 tuổi), N.T.T. (38 tuổi).

Công an bước đầu đã làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Hương, một trong 2 cô gái bị hành hung, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, cô và một người bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống. Trong thang máy lúc này có một nhóm 4 người khác đi từ tầng 5 xuống, gồm 2 nam giới và 2 phụ nữ.

Khuôn mặt Hương sau khi bị đánh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi cửa thang máy mở, một người đàn ông mặc áo xanh hỏi chúng tôi "xuống à?". Tôi không trả lời vì nghĩ họ không hỏi mình. Sau đó, người này chạm vào tay tôi và có lời nói khó nghe”, Hương kể.

Hương cho biết cô quay lại hỏi người đàn ông này có phải đang hỏi mình hay không, đồng thời nói rằng hai bên không quen biết nên cô và bạn không có trách nhiệm phải trả lời.

Sau khi ra khỏi thang máy, Hương chuẩn bị lên xe công nghệ để về nhà thì thấy một người đàn ông trong nhóm kia tiếp tục lời qua tiếng lại với bạn mình. Cô chạy vào can ngăn.

Theo Hương, trong lúc hai bên tranh cãi, một người đàn ông mặc áo hồng lao vào tát bạn cô. Sau đó, vụ việc tiếp tục leo thang khi một số người cùng lao vào xô xát với cả hai cô gái.

“Tôi đứng ra can và bảo vệ bạn. Sau đó tôi bị kéo tóc, bị đánh vào vùng đầu, mặt. Trong lúc hoảng loạn, hai bên có giằng co qua lại”, Hương nói.

Hương bị người đàn ông mặc áo hồng đạp ngã (Ảnh: Cắt từ clip).

Hương cho biết một số người dân xung quanh đã can ngăn và cô có nhờ gọi công an. Theo lời kể của nạn nhân, sau khi sự việc tạm dừng, nhóm người kia lên một xe Lexus rời đi.

Hương nói camera của tòa nhà có thể ghi lại diễn biến vụ việc. Sau đó, cô đi khám do bị đau đầu, sưng vùng va đập, rách niêm mạc miệng và choáng váng.

“Các cán bộ công an đã đến bệnh viện để đưa tôi về phường viết tường trình. Tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”, Hương nói và khẳng định nội dung bên trên cũng đã được cô khai đầy đủ với cơ quan công an.