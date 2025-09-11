Nghi bị chụp ảnh, người nhặt ve chai dùng đá đánh chết nam thanh niên

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Văn Tăng (44 tuổi), trú tại thôn 16, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Lư Hồng Sơn (27 tuổi), trú tại xã Ea Nuôl.

Đối tượng Trịnh Văn Tăng bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo lời khai ban đầu của Tăng tại cơ quan điều tra, khoảng 17h30, ngày 8/9, Tăng đi nhặt ve chai tại địa bàn thôn 16, xã Ea Nuôl và được anh Sơn gọi vào cho một túi đựng vỏ lon bia.

Thấy Tăng bị đau chân, anh Sơn đã lấy thuốc để xịt vào chân cho người này.

Cũng theo lời khai, khi Tăng chuẩn bị ra về và thấy anh Sơn lấy điện thoại ra chụp hình nên rất tức giận. Tăng liền nhặt 2 cục đá ven đường, lao đến đập liên tiếp nhiều cái vào đầu anh Sơn khiến nạn nhân ngã gục xuống đường, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh can ngăn và đưa anh Sơn đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Trịnh Văn Tăng nhanh chóng được đưa về trụ sở công an để đấu tranh, làm rõ.