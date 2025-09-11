Khởi tố, bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia

Ngày 11/9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2016, Đỗ Thanh Tâm trong vài trò là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại dự án Hoàng Gia (sau này là Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia), trụ sở tại TPHCM, đã sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn lừa người dân gửi tiền vào công ty dưới hình thức hợp tác đầu tư sinh lời.

Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: Văn Chiểu).

Để tiếp cận được người dân có nhu cầu cho vay vốn, Tâm cho thành lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố. Sau đó, Tâm tổ chức nhiều buổi hội thảo, “đại hội tôn vinh” để huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong các buổi hội thảo, Tâm đưa ra nhiều gói hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận cam kết 83-96% trong thời gian 13-15 tháng. Đồng thời, cam kết gửi nhiều tiền sẽ nhận nhiều khoản thưởng hấp dẫn để đánh vào lòng tham của người dân.

Không chỉ vậy, Tâm còn quảng bá việc công ty đang đầu tư hàng loạt dự án, siêu thị và "nổ" bản thân được nhận nhiều giải thưởng danh giá, đưa thông tin gian dối được nhận Bằng khen của lãnh đạo nhà nước nhằm đánh bóng bản thân.

Tin tưởng Tâm, từ năm 2017 đến năm 2019, hàng trăm người dân trên cả nước đã ồ ạt gửi tiền vào công ty này.

Cơ quan công an xác định Đỗ Thanh Tâm sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh, tổng số tiền khoảng 2.800 tỷ đồng và Tâm chiếm đoạt của người dân gần 800 tỷ đồng.

Có 728 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo những ai là nạn nhân của Đỗ Thanh Tâm sớm liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.