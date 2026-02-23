Thiếu tiền tiêu sau Tết, thanh niên lái trộm xe tải 2,9 tấn

Chiều 23/2, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 22/2, anh Phạm Gia Trí (26 tuổi, ở An Giang) trình báo cảnh sát về việc bị mất xe tải BKS 67H-030.xx; đang đuổi theo đối tượng trên tỉnh lộ 941.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, lực lượng CSGT huyện Châu Phú phối hợp cùng người dân tổ chức chốt chặn. Đến khu vực cầu vượt xã Cô Tô, lực lượng chức năng cùng người dân đã phối hợp khống chế thành công đối tượng cùng tang vật là chiếc xe tải hiệu KIA, tải trọng 2,9 tấn, mang BKS như trên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Phong khai nhận hành nghề làm thuê tại Tri Tôn. Do cần tiền tiêu xài sau Tết, đối tượng trộm xe nhằm mục đích đưa về Đồng Nai tiêu thụ.

Được biết, chiếc xe có giá trị ước tính khoảng 350 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.