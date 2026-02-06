Trộm xe máy ở bệnh viện, gần một năm sau mới bị bắt

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Dương (SN 1987, trú tại xã Trà My, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tổ công tác khu vực 5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Trà My triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản là xe máy xảy ra tại Bệnh viện Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, vào ngày 15/5/2025.

Đối tượng Nguyễn Đình Dương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đây là vụ án trộm cắp tài sản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, tuy nhiên trong quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, chưa xác định được bị can nên đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hành vi phạm tội.

Quá trình xác minh, lực lượng cảnh sát xác định Nguyễn Đình Dương chính là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trị giá gần 50 triệu đồng tại Bệnh viện Minh Thiện vào ngày 15/5/2025.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, đối tượng Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.