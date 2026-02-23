Tên trộm phá nhiều lớp cửa, "khoắng" tiệm vàng bạc rạng sáng mùng 2 Tết

Ngày 23/2, Công an xã Bích Hào (Nghệ An) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ, truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm rạng sáng mùng 2 Tết tại cửa hàng vàng bạc Hoàng Gia, ở chợ Phuống, xã Bích Hào.

Theo anh Hoàng Thế Anh, chủ cửa hàng vàng bạc Hoàng Gia, khoảng hơn 1h20 ngày 18/2 (tức 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), kẻ gian đột nhập vào cửa hàng của gia đình anh lấy đi lô trang sức bằng bạc trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng.

Tên trộm lục lọi phía trong quầy trưng bày trước khi cắt nguồn điện của camera an ninh, đập vỡ tủ kính lấy đi lô trang sức bằng bạc trị giá hơn 200 triệu đồng (Ảnh cắt từ camera an ninh).

Camera an ninh ghi nhận, thời điểm đó, một đối tượng dáng người gầy, mặc áo mưa màu sáng, mũ trùm đầu, mang khẩu trang đột nhập vào cửa hàng.

Sau khi lục lọi một vòng phía trong khu vực quầy trưng bày nhưng không lấy được gì, người này di chuyển ra ngoài.

Tên trộm đột nhập cửa hàng vàng bạc sáng mùng 2 Tết (Video: H. Gia).

“Tên trộm di chuyển ra phía cầu dao, ngắt nguồn điện camera, sau đó đập vỡ các tủ kính lấy đi nhiều dây chuyền, nhẫn... bằng bạc”, anh Thế Anh thông tin.

Chủ cửa hàng kim hoàn cho biết tối mùng 1 Tết, khi đóng cửa hàng ra về, anh đã cất số trang sức bằng vàng vào két an toàn, khóa và kiểm tra cửa chính, cửa sổ cẩn thận.

Tên trộm được cho là đã đột nhập cửa hàng kinh doanh vàng bạc từ tầng 2 và phá nhiều lớp cửa bảo vệ.