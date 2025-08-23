Thiếu niên tráo đổi, chiếm đoạt chiếc flycam của nhân viên giao hàng

Ngày 23/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa làm rõ đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (SN 2008, ở xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ngày 16/8, chị Dương Thị Dung (SN 2000, ở xã Đồng Yên), là nhân viên giao hàng Viettel Post chi nhánh xã Vĩnh Tuy giao đơn hàng là 1 bộ thiết bị flycam có giá trị hơn 34 triệu đồng cho Nguyễn Minh Tuấn.

Tuấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, khi nhận hàng, Tuấn tự ý mang hộp hàng vào nhà. Khoảng 3-5 phút sau, Tuấn ra bảo chị Dung đồng kiểm hàng. Tuy nhiên khi mở hộp hàng ra Tuấn nói chiếc flycam trong hộp không đúng sản phẩm mà Tuấn đã đặt nên không nhận hàng, không thanh toán.

Sau đó, chị Dung đã kiểm tra lại toàn bộ quá trình đóng gói, giao nhận hàng của bên bán và bưu cục nhưng đều không phát hiện sai sót. Nghi ngờ Tuấn có hành vi tráo đổi hàng, chị Dung đã đến Công an xã Vĩnh Tuy tố giác.

Bộ flycam mà Tuấn tráo đổi của chị Dung (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an xã Vĩnh Tuy đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Sau 7 giờ đấu tranh, Nguyễn Minh Tuấn đã cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Công an xã Vĩnh Tuy đã thu hồi được vật chứng là chiếc flycam nói trên.