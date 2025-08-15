Lập văn phòng luật sư di trú quốc tế ảo, lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Ngày 15/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1991, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, do cần tiền để đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân, Thạnh đã đóng giả luật sư, lập văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM ảo tại đường An Nhơn 3 (thành phố Đà Nẵng), với hình thức hoạt động là đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động và di trú tại Canada.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh tại tòa (Ảnh: Bình An).

Thạnh thuê một cô gái làm nhân viên tư vấn khách hàng và sử dụng Facebook tên "Mr Thanh Lawyer" quảng cáo các nội dung, như chi phí để đi lao động, di trú 18.000-25.000 USD/người, cam kết thời gian xuất cảnh là 18 tháng.

Để tạo lòng tin, Thạnh còn làm giả giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh Công an nhân dân, thẻ giáo viên dạy lái xe… đưa cho khách hàng xem.

Khi có khách hàng, Thạnh yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Nhận được tiền, Thạnh viết phiếu thu và lập hợp đồng di trú với khách.

Ngoài ra, Thạnh còn đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cập nhật tài sản gắn liền với đất…

Bằng các thủ đoạn trên, Thạnh lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 14,4 tỷ đồng. Trong đó có trường hợp bị Thạnh lừa 3 lần với số tiền trên 2 tỷ đồng.