Công an rởm yêu cầu sinh viên ngồi riêng để làm “công vụ nghiêm trọng”

Từng có 5 tiền án, trong đó 3 lần giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Vũ Anh Tuấn (SN 1985, trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vẫn ngựa quen đường cũ.

Mới đây, Tuấn tiếp tục giả danh công an để lừa đảo 3 sinh viên tại thành phố Vinh, chiếm đoạt một máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.

Đối tượng Vũ Anh Tuấn tại cơ quan Công an (Ảnh: Văn Hậu).

Nguồn tin cho biết, trưa 11/6, trong lúc 3 sinh viên đang ở phòng trọ bất ngờ một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đi xe máy không biển số, mặc áo khoác chống nắng màu đen xuất hiện.

Tuấn tự xưng là cán bộ công an đang điều tra vụ án và yêu cầu cả 3 sinh viên giao nộp tài sản để “phục vụ điều tra”. Tin lời, các em giao nộp laptop và điện thoại cho đối tượng, sau đó Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phối hợp với Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, Công an phường Bến Thủy, Công an phường Hưng Đông và công an các xã lân cận tại huyện Hưng Nguyên truy xét ráo riết.

Quá trình bỏ trốn, Tuấn liên tục thay đổi trang phục, phương tiện, bịt mặt và di chuyển theo các tuyến đường nhỏ để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, với sự kiên trì và phối hợp đồng bộ, đến ngày 16/6, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được Tuấn.

Tang vật vụ án được thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Tại cơ quan điều tra, Vũ Anh Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi. Tuấn khai vì thiếu tiền tiêu xài nên nghĩ ra việc đóng giả công an, đột nhập phòng trọ sinh viên, yêu cầu các em ngồi riêng từng phòng, tạo cảm giác “công vụ nghiêm trọng” để dễ chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm một xe máy tháo biển số, một laptop, 2 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Anh Tuấn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh lực lượng chức năng. Trong các vụ việc hành chính hoặc hình sự, lực lượng công an sẽ có giấy mời hoặc cử cán bộ địa phương trực tiếp liên hệ làm việc.

Người dân tuyệt đối không giao tài sản, không cung cấp thông tin cá nhân nếu chưa xác minh rõ người làm việc là ai. Nếu phát hiện những dấu hiệu nghi ngờ, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.