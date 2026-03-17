Thiếu niên phá két sắt, trộm 5 cây vàng của họ hàng để đi du xuân dịp Tết

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Gia Huy (16 tuổi) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh về vụ mất trộm hơn 5 cây vàng trong két sắt tại căn hộ của chị Lê Thị T.H., ở chung cư Royal Park, tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khoảng 10 tiếng, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Gia Huy là nghi phạm thực hiện vụ trộm. Thời điểm bị phát hiện, Huy đang lẩn trốn tại xã Gia Lâm, Hà Nội.

Gia Huy và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, Huy khai là họ hàng với bị hại và biết gia đình chị H. có điều kiện kinh tế. Khoảng 9h ngày 14/2, lợi dụng thời điểm gia đình người thân về quê ăn Tết Nguyên đán, Huy dùng một máy cắt sắt loại nhỏ đột nhập căn hộ, cắt két sắt rồi lấy trộm nhiều tài sản bằng vàng gồm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa vàng và bình vàng, với tổng khối lượng 5,3 cây vàng.

Sau khi lấy được số tài sản trên, Huy mang vàng đến một số tiệm vàng tại tỉnh Bắc Ninh và phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, để bán, thu về tổng 887 triệu đồng.

Theo lời khai, số tiền này đã bị nghi phạm sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Cơ quan công an cũng cho biết Huy thường xuyên có mặt tại tỉnh Bắc Ninh, thuê khách sạn, nhà nghỉ để lưu trú và giao du với bạn bè quen biết trên địa bàn.