Khởi tố giám đốc và 4 môi giới bất động sản làm giả hồ sơ nhà ở xã hội

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 đối tượng về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm: Trần Quang Bảo (39 tuổi, trú tại Hưng Yên); Bùi Minh Yến (37 tuổi), Dương Thị Quyên (37 tuổi), Nguyễn Thị Nhung (33 tuổi), cùng trú tại Bắc Ninh và Nguyễn Thị Diệu Thảo (37 tuổi, trú tại Hà Nội). Trong đó, Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh, các đối tượng còn lại là nhân viên môi giới bất động sản.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng với 5 bị can (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo cơ quan điều tra, nhóm này hoạt động môi giới tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City (xã Yên Trung và Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh). Khi gặp khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, các đối tượng đã gợi ý “xử lý hồ sơ” với chi phí 4-7 triệu đồng/bộ.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng trực tiếp soạn thảo, làm giả các giấy tờ như giấy xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập; đơn xác nhận tiền lương… nhằm hợp thức hóa hồ sơ, giúp khách hàng đủ điều kiện mua nhà.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu nghi vấn, đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, làm rõ.