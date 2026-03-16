Tạm giữ đối tượng cầm 2 dao chém người đi đường, đấm công an ở Hà Nội

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Dũng (36 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Bình Minh, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h30 ngày 15/3, Dũng cầm 2 con dao đi từ nhà ra quốc lộ 21B. Khi đến khu vực này, đối tượng bất ngờ dùng dao chém vào cẳng tay phải của chị L.T.H., trú tại xã Ứng Thiên, Hà Nội, khi nạn nhân đang điều khiển xe máy trên tuyến đường theo hướng cầu Thạch Bích - Ba La.

Hậu quả khiến chị H. bị rách da, chảy máu ở vùng cẳng tay phải và phải khâu 3 mũi.

Bùi Văn Dũng (Ảnh: An ninh Thủ đô).

Không dừng lại ở đó, Dũng tiếp tục có hành vi đe dọa nhiều người đi đường. Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông này cởi trần, đội mũ bảo hiểm, cầm hai con dao liên tục vung vẩy, chặn các phương tiện đang lưu thông. Thậm chí có người đi xe máy bị đối tượng đe dọa, buộc phải quỳ xuống xin tha.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường, khống chế đối tượng, thu giữ tang vật là 2 con dao và đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình bị khống chế, Dũng còn tấn công một cán bộ công an.

Theo cơ quan công an, Bùi Văn Dũng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng từng điều trị rối loạn tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức và mới trở về địa phương từ cuối tháng 10/2025.

Kết quả giám định cho thấy Dũng âm tính với ma túy và các chất kích thích.