Gia đình ngủ say, kẻ trộm vào nhà cuỗm thùng tiền mừng cưới

Ngày 17/3, lãnh đạo xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, công an xã đang điều tra vụ trộm thùng tiền mừng cưới vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/3, gia đình anh V.T.A. (33 tuổi, trú tại xã Trần Văn Thời) tổ chức đám cưới khoảng 30 bàn tiệc.

Khoảng 22h, sau khi khách ra về, gia đình anh dọn dẹp, mang thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng ngủ của vợ chồng anh A..

Kẻ trộm vào nhà cuỗm tài sản sau đám cưới ở Cà Mau (Video: Người dân cung cấp).

Gia đình khóa cửa nhà trước bằng cửa kéo, phía nhà sau có người ngủ nhưng không khóa cửa. Một số người thân, bạn bè của anh A. ngủ trong nhà, để điện thoại ngay bên cạnh.

Đến hơn 4h ngày 15/3, anh rể anh A. giật mình thức dậy và thấy điện thoại đã mất. Gia đình kiểm tra lại trong nhà phát hiện thùng tiền mừng cưới cùng nhiều điện thoại khác cũng không còn.

Camera ghi lại cho thấy, đối tượng vào nhà mặc quần áo dài tay, đội mũ, mang khẩu trang, đeo găng tay.

Theo thống kê ban đầu, tài sản bị mất gồm thùng tiền mừng cưới và 5 điện thoại di động, tổng trị giá hơn 270 triệu đồng. Lực lượng chức năng và gia đình cũng phát hiện cách nhà khoảng 30m có thùng nhựa dùng để đựng tiền mừng cưới, với hơn 200 bao thư đã bị xé lấy tiền.

"Hiện chưa bắt được kẻ trộm", một lãnh đạo xã Trần Văn Thời thông tin với phóng viên Dân trí.