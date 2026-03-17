Lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng đồng tiền số FTXF

Ngày 17/3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (40 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết về kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa để huy động vốn của nhiều người dân thông qua việc kêu gọi đầu tư vào đồng FTXF.

Để triển khai kế hoạch, Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết mã smart contract để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền từ nhà đầu tư. Nhóm này đồng thời tạo lập website sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược và sử dụng bot can thiệp để phục vụ việc vận hành, quảng bá dự án.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an Hà Nội cho biết, nhằm tạo dựng niềm tin, Chung giới thiệu FTXF là đồng tiền do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển, có thể ứng dụng trong nhiều nền tảng số như sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE và ứng dụng thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án, khiến nhiều người tin tưởng vào tiềm năng phát triển của đồng tiền số này và xuống tiền đầu tư, nắm giữ lâu dài.

Tuy nhiên, sau khi các nhà đầu tư mua FTXF, nhóm đối tượng đã bán xả số lượng lớn token khiến đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền của người tham gia. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm này huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo những người đã đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay khẩn trương liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726, trước ngày 31/3 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần thận trọng, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa trước khi tham gia đầu tư, tránh bị các đối tượng lợi dụng hội nhóm trên không gian mạng để lôi kéo, huy động vốn trái phép, gây thiệt hại về tài sản.