Nam công nhân dùng liềm dọa cướp tài sản ở Tây Ninh

Ngày 6/10, Công an xã Thạnh Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, tạm giữ Trương Lâm Vạn (SN 1980, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/10, Công an xã Thạnh Đức nhận tin báo của chị N.T.T.H. (28 tuổi, ngụ địa phương) về việc bị một người đàn ông chặn xe máy, dùng hung khí khống chế nhằm cướp sợi dây chuyền. Tuy nhiên, chị H. chống trả quyết liệt, kẻ cướp đã bỏ chạy.

Vạn tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn các tuyến đường quanh khu vực nghi phạm bỏ trốn. Quá trình truy xét, công an phát hiện xe máy, mũ bảo hiểm và áo của kẻ gây án giấu trong bụi cây ven đường.

Từ thông tin thu thập được, công an bắt giữ nghi phạm là Trương Lâm Vạn, công nhân tại Khu công nghiệp Phước Đông. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: một xe máy, cây liềm cắt lúa.

Tại cơ quan công an, Vạn khai do nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Tối 5/10, khi chạy xe đến đoạn đường số 22 (ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức), Vạn thấy chị H. lái xe máy liền chặn lại, dùng liềm đe dọa để cướp dây chuyền.

Tuy nhiên, nạn nhân chống cự và tri hô. Vạn hoảng sợ tháo chạy, sau đó bơi qua sông bỏ trốn. Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.