Kẻ chủ mưu vụ dàn cảnh đánh bài ăn tiền để cướp tài sản đã đầu thú

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, Trần Trung Tấn (SN 1988, biệt danh Ken, ngụ Đồng Nai), đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội Cướp tài sản, đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng bị truy nã Trần Trung Tấn (Ảnh: CTV).

Trước đó vào ngày 4/4, TAND tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 11 bị cáo với hơn 104 năm tù về tội Cướp tài sản.

Các bị cáo bao gồm: Đặng Tấn Minh (SN 1996); Dương Đức Trung (SN 1992); Trần Hữu Tài (SN 2004); Nguyễn Nhựt Anh (SN 2003); Nguyễn Việt Thắng (SN 2007); Phan Tài Anh (SN 2006), cùng trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (cũ, nay là TP Cần Thơ); Nguyễn Thanh Tâm (SN 1988); Hồ Duy Khánh (SN 1986); Nguyễn So Ny (SN 1997); Võ Minh Tân (SN 1992); Trần Văn Hòa (SN 1997) cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long).

Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, ngày 28/8/2023, Nguyễn Hoàng Tựa, Trần Trung Tấn và Đặng Tấn Minh đã rủ anh T.V.C., N.Đ.T. và Đ.V.T. đến thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (cũ, nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ) để đánh bài ăn tiền với mục đích cướp tài sản.

Minh sau đó rủ thêm Tâm, So Ny, Tân, Hòa, Khánh, Trung, Nhựt Anh, Tài Anh, Việt Thắng và Hữu Tài cùng tham gia. Các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể cho từng người. Khi vào bên trong, nhóm này đã dùng dao khống chế, đánh đập các anh C., Đ.T. và V.T. để cướp 25,4 triệu đồng. Không dừng lại, nhóm còn đe dọa buộc các bị hại phải chuyển khoản thêm 140 triệu đồng.

Ngoài ra, Minh, Ken và Tựa còn cướp của anh C. một điện thoại di động; cướp của anh Đ.T. một dây chuyền và một nhẫn. Ba đối tượng này đã chiếm đoạt riêng số tài sản trên mà không cho các đối tượng khác biết, tổng giá trị tài sản là 52,84 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Minh 16 năm 3 tháng tù, Trung 7 năm tù, Tài 8 năm tù, Nhựt Anh 8 năm tù, Thắng 4 năm tù, Tài Anh 4 năm tù, Tâm 11 năm tù, Khánh 12 năm tù, So Ny 11 năm tù, Tân 11 năm tù, Hòa 12 năm 3 tháng tù, tất cả đều về tội Cướp tài sản.

Riêng hai đối tượng Tựa và Ken bỏ trốn. Chiều 1/11, Tựa đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an phường Tân Hiệp, TPHCM bắt giữ thành công. Ngày 13/11, Ken tới công an đầu thú.