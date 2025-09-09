4 ô tô va chạm liên hoàn trên cầu ở TPHCM

Khoảng 16h ngày 9/9, tài xế lái xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc chạy trên đường Võ Chí Công, hướng vòng xoay Liên Phường đi Khu Công nghệ cao TPHCM. Khi vừa lên cầu Phú Hữu (phường Long Trường), phương tiện này bất ngờ xảy ra va chạm với một ô tô 16 chỗ và hai ô tô khác.

4 ô tô va chạm liên hoàn trên cầu Phú Hữu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo người dân, thời điểm xảy ra va chạm trời có mưa nhẹ. Sự cố may mắn không có người bị thương tuy nhiên làm các phương tiện bị hư hỏng.

Tại hiện trường, các phương tiện bị biến dạng phần đầu và đuôi xe. Ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, giải quyết sự cố.