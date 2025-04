Thanh niên bị đánh hội đồng dã man giữa đường ở Tây Ninh

Ngày 9/4, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hai người đàn ông lao vào đánh hội đồng giữa đường. Trong clip, dù nạn nhân không chống trả, hai người đàn ông vẫn liên tục tấn công.

Một người dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu và người nạn nhân, khiến mũ vỡ nát; người còn lại đấm vào mặt, mặc cho nạn nhân cố né tránh và có hai phụ nữ vào can ngăn.

Khoảnh khắc nam thanh niên bị đánh hội đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi nam thanh niên ngã gục, nhóm người tiếp tục đạp vào đầu và đá mạnh vào mặt nạn nhân. Đến khi nạn nhân nằm bất động dưới lòng đường, cuộc tấn công mới dừng lại.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trưa 8/4 trên đường DT784, đoạn qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Theo anh H.A., người quay lại clip, cả nhóm di chuyển bằng xe máy và xảy ra mâu thuẫn khi đến đoạn đường trên, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra, làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân không phải do va chạm giao thông, mà xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trước đó.