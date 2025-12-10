Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong trên ghế với nhiều vết chém

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng Công an phường La Gi và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân đến con hẻm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường La Gi, bất ngờ phát hiện ông T.Đ.M. (SN 1975) tử vong trong tư thế ngồi trên ghế. Cơ thể của ông M. có nhiều vết thương nghi bị chém.

Nhận tin báo, cơ quan công an phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.