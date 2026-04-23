Thanh niên lái ô tô gắn biển giả, tông CSGT ở Tây Ninh lĩnh án

Ngày 23/4, TAND khu vực 4 tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Võ Hoài Nhớ (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Yên) 1 năm 3 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, dù không có giấy phép lái xe, sáng 23/11/2025, Nhớ vẫn lái ô tô bán tải chở chủ xe đi cùng. Trước khi di chuyển, Nhớ gắn biển số giả mua trên mạng nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Nhớ tại TAND Khu vực 4 Tây Ninh (Ảnh: A.L.).

Khoảng 8h30 cùng ngày, khi lái xe trên đường ĐT816 theo hướng từ quốc lộ 1 đi xã Bình Đức, Nhớ gặp tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đang kiểm tra tốc độ.

Phát hiện phương tiện vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Nhớ không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy về hướng quốc lộ N2.

Một cán bộ trong tổ công tác đã lái mô tô đặc chủng truy đuổi, đồng thời báo cáo tổ trưởng để phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức chốt chặn.

Đến khoảng 9h, khi di chuyển đến khu vực cầu Bà Thiện (ấp 5 Bình Đức, xã Bình Đức), do phía trước có xe tải dừng chắn lối, Nhớ đánh lái sang trái để quay đầu xe. Lúc này, cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển mô tô đặc chủng chặn trước đầu xe yêu cầu dừng lại.

Dù vậy, Nhớ vẫn tiếp tục lái xe tông vào mô tô đặc chủng khiến phương tiện này ngã xuống. Cán bộ cảnh sát giao thông bị văng khỏi xe, nhưng không bị thương.

Sau đó, Nhớ chạy xe vào khu dân cư, tháo biển số giả phía trước ném vào bụi rậm, đồng thời yêu cầu người đi cùng tháo biển số giả phía sau. Cả hai bỏ lại xe rồi rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, người đi cùng không tham gia hành vi chống người thi hành công vụ nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng đề xuất xử phạt hành chính đối với người này về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh xử phạt Nhớ về các hành vi lái ô tô không có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ và sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.