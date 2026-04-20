Xử lý người đàn ông đạp ngã xe, tông nam shipper sau va chạm ở Tây Ninh

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản xử lý ông H.V.L. (SN 1973, ngụ phường Long Hoa) về các hành vi: lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe; đồng thời tạm giữ phương tiện.

Trước đó, tối 19/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái xe máy va chạm với xe của nam shipper trên đường Lý Thường Kiệt, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.

Khoảnh khắc ông L. đạp ngã xe của nam shipper trên đường (Ảnh: M.H.).

Sau va chạm, người đàn ông dùng chân đạp ngã xe đối phương, tiếp tục lái xe lao vào nam shipper nhưng anh này né tránh kịp. Người này sau đó lái phương tiện tông vào xe của đối phương, la hét thách thức rồi rời khỏi hiện trường.

Khi lực lượng chức năng đến, nam shipper cho biết không bị thương và đề nghị công an truy tìm người đàn ông để xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Trước vụ việc gây bức xúc dư luận, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng phối hợp với Công an phường Long Hoa áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện người đàn ông sử dụng biển số giả.

CSGT lập biên bản xử lý ông L. (Ảnh: M.H.).

Sáng 20/4, tổ công tác xác định người này là H.V.L., mời về trụ sở làm việc cùng phương tiện.

Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận hành vi thiếu chuẩn mực, do nóng tính nên xảy ra cự cãi; đồng thời cho biết sẽ bồi thường nếu nam shipper có yêu cầu và cam kết không tái phạm.

Trạm Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với ông L. về các lỗi vi phạm nêu trên, tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định pháp luật.