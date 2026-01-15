Thanh niên được người khác thuê chạy xe máy trộm cắp ở Đồng Nai

Ngày 15/1, Công an xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai cho biết, trước đó, ngày 14/1, trong lúc tuần tra, kiểm soát, công an xã đã bắt giữ được một trong hai người đang đẩy xe máy trộm cắp trên đường.

Theo Công an xã Phú Riềng, khoảng 5h ngày 14/1, tổ công tác của công an xã tiến hành tuần tra đến đoạn đường ĐT741, thôn Tân Hòa, xã Phú Riềng, phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 xe máy. Trong đó, một người đang dùng chân đẩy xe máy còn lại.

Hai chiếc xe máy là tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Phú Riềng).

Nghi là xe trộm cắp mang đi tiêu thụ, tổ công tác đã yêu cầu 2 người này dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, 2 thanh niên đã vứt xe bỏ chạy nên tổ công tác truy đuổi bắt giữ được một người.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên Nguyễn Đình Duẩn (SN 2000, ngụ xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai). Duẩn khai nhận được thanh niên tên Giang (không rõ lai lịch) thuê chạy xe máy từ phường Bình Phước về cổng thôn 7, xã Long Hà với số tiền là 500.000 đồng.

Duẩn khai nhận thêm, bản thân anh ta cũng biết xe này là xe do người khác trộm cắp được nhưng vẫn nhận lời chạy thuê.

Công an xã Phú Riềng đã lập biên bản vụ việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Bình Phước tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.