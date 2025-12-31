Trộm hơn 1 tỷ đồng trong cốp xe rồi dẫn bạn gái đi mua sắm ở Đồng Nai

Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ được nghi phạm cạy cốp xe của người phụ nữ, lấy đi hơn 1 tỷ đồng và nhiều tài sản khác.

Theo trình báo của chị Phạm Thị Thu Tr. (SN 1984, thường trú tại phường Tân Triều, Đồng Nai), sáng 22/12, chị Tr. gửi xe máy tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để vào trong khám bệnh. Thời điểm này, trong cốp xe có số tiền hơn 1 tỷ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tuỳ thân khác.

Đỗ Tấn Được cùng số tài sản trộm cắp trong cốp xe của người phụ nữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đến 15h20 cùng ngày, khi chị Tr. lấy xe về và phát hiện các tài sản trong cốp xe đã bị mất nên đến Công an phường Tam Hiệp trình báo. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Tam Hiệp vào cuộc xác minh, truy xét.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, kiểm tra hình ảnh trên hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ, lực lượng công an xác định được Đỗ Tấn Được (SN 1986, ngụ phường Biên Hoà, Đồng Nai) là người thực hiện hành vi trộm cắp nên tổ chức truy bắt.

Đến 18h ngày 28/12, Đỗ Tấn Được đã bị công an bắt giữ, thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp. Tại cơ quan công an, Được khai nhận, thường xuyên đi lòng vòng các bệnh viện trong khu vực khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp.

Sáng 22/12, Được đã điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để trộm cắp. Sau khi lấy được tài sản, Được đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất gửi xe. Sau đó, anh ta bắt xe ôm đến một tiệm mua bán xe cũ để mua xe máy khác di chuyển về nhà và đem các tài sản cất giấu.

Tối cùng ngày, Được lấy khoảng hơn 500 triệu đồng dẫn bạn gái đi tiêu xài và mua quà tặng. Được khai nhận thêm, trong sáng 22/12, Được đã thực hiện hành vi trộm cắp tại 3 bệnh viện khác ở Đồng Nai.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.