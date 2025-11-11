Bắt nghi phạm trộm gần 2 tỷ đồng trong cốp xe máy ở Đồng Nai

Ngày 11/11, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ trộm gần 2 tỷ đồng trong cốp xe máy ở địa phương. Nghi phạm là Nguyễn Hải (49 tuổi, ngụ xã Định Quán), bị Công an xã Định Quán bắt giữ sau gần 12 giờ truy tìm.

Trước đó, chiều 10/11, Công an xã Định Quán nhận được tin từ anh Nguyễn Bá Nam (32 tuổi, nhân viên ngân hàng) về việc bị trộm tiền.

Chiều cùng ngày, anh Nam để xe máy trước Văn phòng công chứng Huỳnh Đức Khải (xã Định Quán, Đồng Nai), trong cốp có 1,8 tỷ đồng, rồi rời đi khoảng 30 phút. Khi anh Nam quay lại, số tiền trên không còn trong cốp xe máy.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Hải (Ảnh: CA ĐN).

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm và bắt giữ Nguyễn Hải cùng toàn bộ số tiền trộm được.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hải khai nhận khi ngồi uống nước gần ngân hàng, nghi phạm thấy anh Nam bỏ túi tiền vào cốp xe. Khi chủ xe đi vào văn phòng công chứng, đối tượng đã lợi dụng sơ hở, tiếp cận.

Thay vì phá khóa tại chỗ, nghi phạm dắt xe máy của nạn nhân ra khu vực vắng, nhờ người khác mở cốp rồi lấy toàn bộ số tiền. Sau đó, Hải dắt xe về đúng vị trí cũ để che giấu hành vi. Nghi phạm đem 1,8 tỷ đồng cất vào ô tô của mình rồi về nhà.