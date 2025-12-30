Ra tù buổi sáng, chiều bị bắt lại vì trộm xe máy ở Tây Ninh

Ngày 30/12, Phòng CSGT (PC08, Công an tỉnh Tây Ninh) vừa bàn giao Nguyễn Trí Dũng (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cho Công an phường Long An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 13h40 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 2 (PC08) làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, nhận tin báo từ Công an xã Thủ Thừa về việc một người vừa trộm xe máy, tẩu thoát theo hướng quốc lộ 1.

Dũng bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: M.H.).

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác tăng cường quan sát, rà soát các phương tiện lưu thông qua khu vực. Khi phát hiện một người lái xe máy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng liền ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác truy đuổi gần 6km mới bắt giữ được người này, cùng tang vật là xe máy biển số 62F1-149.38.

Qua khai thác nhanh, nghi phạm được xác định là Nguyễn Trí Dũng. Dũng khai vừa chấp hành xong án tù tại Trại giam Thạnh Hòa (C10, Bộ Công an) vào sáng 30/12, về tội Trộm cắp tài sản. Chiều cùng ngày, ông ta tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm tương tự.

Tổ tuần tra đã bàn giao Dũng cùng tang vật cho Công an phường Long An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.