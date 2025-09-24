Quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi, nam thanh niên bị bắt

Ngày 24/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhân (22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo công an, tháng 7 năm nay, Nhân quen biết với N.T.V. (12 tuổi) qua mạng xã hội. Sau một thời gian liên lạc, cả hai nảy sinh tình cảm. Nhân nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với N.T.V. tại nhà riêng của cô bé ở phường An Thới.

Rạng sáng 15/9, cha mẹ của cháu V. phát hiện Nhân đang lẩn trốn trong phòng ngủ của con gái. Lo sợ sự việc bị bại lộ, thanh niên 22 tuổi đã bỏ trốn nhưng sau đó đã đến Công an đặc khu Phú Quốc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.