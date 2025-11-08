Người đàn ông hiếp dâm 2 đứa trẻ cùng xóm

Sáng 8/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vụ việc xảy ra lúc 19h ngày 4/11, sau khi đi nhậu về, thấy cháu N.T.K.H (11 tuổi, hàng xóm) đang xem ti vi một mình tại nhà mình nên Phúc đã nảy sinh ý định đồi bại. Phúc dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa cho H. 200.000 đồng sau khi H. cho quan hệ tình dục.

Đối tượng Phúc (Ảnh: Anh Túc).

Sau khi thực hiện hành vi, Phúc cho tiền để cháu H. về nhà. Tuy nhiên, toàn bộ hành vi này đã được cháu gái sống cùng nhà Phúc quay lại và sau đó trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đồng thời, đối tượng này còn khai nhận thêm rằng trước đó đã thực hiện hành vi tương tự với một bé gái khác tên N. (13 tuổi) cũng ở cùng xóm.