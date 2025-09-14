Thanh niên đi ô tô đánh người giữa giao lộ ở phường Sài Gòn

Ngày 14/9, Công an phường Sài Gòn, TPHCM, đang xác minh vụ ẩu đả xảy ra tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh thanh niên mặc áo thun xanh xô xát với người đàn ông lớn tuổi mặc áo thun đen trên đường phố.

Thanh niên mặc áo thun xanh xô xát với người đàn ông lớn tuổi (Ảnh: Chụp lại từ clip).

Nội dung từ clip cho thấy, người đàn ông trẻ tuổi kẹp cổ, đánh vào mặt người đàn ông lớn tuổi. Chưa dừng lại, người mặc áo thun xanh tiếp tục nhắm đấm thẳng vào vùng đầu đối phương.

Do chênh lệch tuổi tác, người mặc áo thun đen chỉ cố gắng ngăn cản, tránh các cú đánh từ phía đối phương.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ khiến xe cộ qua khu vực bị ùn ứ. Theo người đăng clip, người đàn ông mặc áo xanh đi ô tô. Một người trên ô tô sau đó mở cửa bước xuống, gọi người mặc áo thun xanh trở lại xe.

Công an phường Sài Gòn đã nắm thông tin, cử lực lượng truy xét để mời những người liên quan lên làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.