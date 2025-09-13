Người đàn ông bị đánh thủng nón bảo hiểm khi đi trên đường ở TPHCM

Ngày 13/9, Công an phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) đang xác minh vụ anh N.T.T. (33 tuổi, ngụ TPHCM) trình báo bị người lạ tấn công khi đang điều khiển xe máy trên đường.

Người đàn ông cầm gậy sắt đánh bể nón bảo hiểm của người đi đường (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Theo thông tin trình báo, chiều 12/9, khi đang di chuyển trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, anh T. bị một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều vượt lên áp sát. Sau đó, người này cầm thanh sắt tấn công vào vùng đầu khiến anh T. bị chấn thương, chiếc nón bảo hiểm bị thủng một lỗ.

“Tôi không quen biết người đàn ông kia, cũng không xảy ra va chạm xe. Không rõ lý do gì mà người này lại ra tay đánh tôi, nếu không có nón bảo hiểm chắc tôi không sống nổi”, anh T. nói.

Sau sự việc, anh T. đã đến bệnh viện khâu vết thương. Công an đã lấy lời khai nạn nhân, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra, xử lý vụ việc.