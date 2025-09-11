Công an điều tra các hành vi khác của chủ nha khoa Tuyết Chinh ở TPHCM

Liên quan đến vụ chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh bị bắt khẩn cấp, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan đã thực hiện lệnh khám xét đối với cơ sở này.

Việc khám xét được thực hiện vào chiều 10/9 - một ngày trước khi Công an TPHCM công bố quyết định bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, chủ cơ sở nha khoa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

"Tiếc cho cơ sở này"

Nhiều người dân sống trên đường Trần Thị Nghỉ bất ngờ trước thông tin bà Chinh bị bắt. Theo người dân, cơ sở Tuyết Chinh hoạt động được khoảng 7-8 năm, từ khi khu Cityland (quận Gò Vấp cũ) được xây dựng và trở thành khu đô thị giàu tiềm năng phát triển loại hình kinh doanh, dịch vụ.

Công an khám xét cơ sở nha khoa Tuyết Chinh chiều 10/9 (Ảnh: Nguyễn Quỳnh).

Bà D. (sống đối diện cơ sở Tuyết Chinh) cho biết, trên con đường Trần Thị Nghỉ có 3 cơ sở nha khoa, nhưng cơ sở Tuyết Chinh vẫn là nơi đông khách nhất. Khách muốn làm răng phải đặt lịch trước.

“Cơ sở này là rất đông khách. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tôi chưa thấy có khách nào khách đến ồn ào, phản ánh việc gì. Chỉ có trường hợp vừa qua là duy nhất, gây xôn xao cả khu vực này và mạng xã hội”, bà D. chia sẻ.

Theo bà D., sau nhiều ngày xảy ra sự việc, chiều 10/9, nhiều công an, xe công vụ đến cơ sở Tuyết Chinh. Họ làm việc khoảng một tiếng đồng hồ rồi rời đi. Đến sáng 11/9, bà D. đọc báo và biết được tin bà Chinh bị bắt.

Cơ sở nha khoa Tuyết Chinh đóng cửa sáng 11/9 (Ảnh: Lê Trai).

“Tôi thật sự tiếc cho cơ sở này, bởi họ đã gầy dựng tên tuổi trong thời gian dài. Đến nay, chỉ một phút nóng nảy, thiếu kiềm chế của chủ cơ sở, mọi công sức đều đổ sông, đổ bể”, bà D. chia sẻ.

Làm rõ các hành vi khác

Ngoài việc bắt chủ cơ sở để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an TPHCM còn tiếp tục điều tra các hành vi khác để xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TPHCM yêu cầu người dân khi phát sinh tranh chấp (dân sự, tài chính hoặc dịch vụ...) cần giữ bình tĩnh, thương lượng hòa giải, hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.

Công an cũng yêu cầu các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa nói riêng và tất cả các cơ sở kinh doanh nói chung, phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và ứng xử văn minh với khách hàng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt khẩn cấp bà Chinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn luật sư TPHCM, cho rằng khi phát sinh mâu thuẫn giữa khách hàng và cơ sở, các bên cần ưu tiên giải quyết trên tinh thần thiện chí bằng đàm phán, thương lượng, hòa giải để làm sao hài hòa lợi ích, đảm bảo quyền lợi cho mỗi bên.

Nếu không tìm được tiếng nói chung, hai bên có quyền đem sự việc ra cơ quan có thẩm quyền như UBND phường/xã, Sở Y tế hoặc TAND để được giải quyết theo quy định pháp luật, tránh việc mâu thuẫn, xung đột cao trào dẫn đến rủi ro pháp lý như vụ việc xảy ra tại cơ sở Tuyết Chinh.