Thanh niên báo tin giả để... kiểm tra đường dây nóng của Bộ Công an

Sáng 10/9, Công an phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với anh N.Đ.A. (SN 1997, trú tại phường Vũng Áng) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Anh A. trước đó gọi điện thoại đến đường dây nóng của Bộ Công an để phản ánh, vào ngày 4/7, khi đang lưu thông trên đường, anh bị tổ cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe. Tại đây, cán bộ làm nhiệm vụ có nhận tiền và bỏ qua lỗi vi phạm của anh.

Công an làm việc với nam thanh niên có hành vi báo tin giả (Ảnh: Thành Châu).

Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc và xác định không có nội dung như anh A. phản ánh.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh A. thừa nhận đã báo tin giả với mục đích... kiểm tra xem đường dây nóng có hoạt động hay không và việc xử lý phản ánh của công dân như thế nào.

Theo cơ quan chức năng, nam thanh niên trên vi phạm điểm c, khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các lĩnh vực liên quan.