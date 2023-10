Công an TPHCM phá đường dây giả danh hãng taxi để bắt khách

Ngày 13/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM (PA05) đã bàn giao T.V.P. (SN 1984, ngụ quận 11), L.V.H. (SN 1990, quê Bình Dương) và N.N.T (SN 1973, ngụ huyện Củ Chi) cho Công an quận 1 xử phạt về hành vi giả mạo tổng đài taxi để bắt khách.

H. và T. tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng PA05 đã mời hai tài xế là P.T.D. (SN 1975, ngụ quận 12) và H.A.T. (SN 1986, ngụ Tân Bình) đến làm việc. Qua điều tra, công an xác định D. và T. nhận được cuốc xe từ các nhóm Zalo do một tài khoản làm quản trị viên.

Để tham gia nhóm, D. và T. chịu phí 300.000 đồng/tháng và được quản trị viên cung cấp thông tin khách hàng đặt xe dịch vụ taxi. Mỗi cuốc xe thành công, tài xế phải trả quản trị viên 15% hoa hồng/ tổng cước.

Từ thông tin trên, công an đã xác minh và mời L.V.H. (SN 1990, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, H. khai lập nhiều trang web để kinh doanh dịch vụ taxi đón khách trong khu vực TPHCM.

H. mạo danh là tổng đài của các công ty taxi Vinasun, Mai Linh với thủ đoạn sử dụng dịch vụ quảng cáo Google (Google Ads) bằng số điện thoại của mình cho các từ khóa: "Taxi Mai Linh", "Taxi Vinasun", "Taxi Mai Linh HCM"…

Khi khách hàng có nhu cầu đặt xe của các công ty này và nhập các từ khóa nêu trên từ Google, hệ thống sẽ hiển thị số điện thoại của H. Thông qua cuộc gọi của khách, H. tự nhận là tổng đài của Mai Linh, Vinasun để thực hiện việc điều xe.

H. tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng các thông tin khách hàng đặt xe lên các nhóm Zalo của tài xế lái xe. Khi có tài xế nhận chuyến, H. thu phí 15%/ tổng cước chuyến xe.

Bên cạnh đó, công an cũng mời T.V.P. (SN 1984, ngụ quận 11), N.N.T. (SN 1973, ngụ huyện Củ Chi) lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, P. và T. có lời khai tương tự L.V.H..

Từ kết quả đấu tranh nêu trên, PA05 đã bàn giao nhóm người liên quan cho Công an quận 1 làm rõ.

Công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt T.V.P. 7,5 triệu đồng về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an quận 1 cũng xử phạt L.V.H. và N.N.T. mỗi người 15 triệu đồng về hành vi Cung cấp thông tin, kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường Internet.

Công an yêu cầu những người này chấm dứt hành vi giả mạo số điện thoại tổng đài gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, công việc kinh doanh của các công ty taxi vận tải trên địa bàn TPHCM.