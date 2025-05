Chơi tiền ảo thua, người đàn ông báo tin giả bị cướp

Ngày 23/5, UBND xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, công an đang lập hồ sơ xử lý C.V.P. (SN 1989, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 10h ngày 22/5, P. đến Công an xã Ia Dêr trình báo việc mình bị cướp tài sản.

Đoạn đường mà P. trình báo bị cướp (Ảnh: Duy Hải).

Theo P., lúc 7h30 cùng ngày, P. đang điều khiển xe máy trên đường, thuộc làng Ia Tong, xã Ia Dêr, có một đối tượng lạ mặt vẫy xe đi nhờ.

Đi được khoảng 500m, đối tượng này đánh rồi cướp đi túi xách của P., bên trong có 31 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an xã Ia Dêr cử lực lượng xác minh. Khi điều tra, lực lượng công an xác định, có nhiều mâu thuẫn với thông tin mà P. trình báo.

Qua đấu tranh, P. thừa nhận, thông tin bị cướp là do mình bịa đặt để hợp thức hóa việc mất số tiền 31 triệu đồng với gia đình.

Theo P., vào tháng 2, một người bạn đã rủ rê P. tham gia chơi tiền ảo. Sau đó, P. thua lỗ nên phải mượn tiền người này.

Ngày 22/5, P. rút tiền để trả nợ nhưng không muốn gia đình biết chuyện nên đã nghĩ ra việc báo tin giả là mình bị cướp.