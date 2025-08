Tung tin giả về vụ bắt cóc trẻ em để kêu gọi ủng hộ từ thiện

Sáng 3/8, Công an Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tung tin giả bắt cóc trẻ em để kêu gọi, chiếm đoạt tiền từ thiện.

Theo đó, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "Tam Nguyen" đăng tải nội dung chia sẻ về vụ bắt cóc trẻ em vào lúc 14h03 ngày 1/8 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh.

Hình ảnh, thông tin giả về vụ bắt cóc trẻ em (Ảnh: Công an cung cấp).

Hình ảnh trong bài viết thể hiện 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát và bắt một đứa bé lên xe. Thông tin này ngay lập tức thu hút hơn 1.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, lan truyền trên nhiều hội nhóm và trang cá nhân. Nhiều người bày tỏ lo lắng về sự an toàn cho bé trai và bất bình về hành động của kẻ xấu.

Nội dung bài viết trên tài khoản "Tam Nguyen" sau đó được chỉnh sửa thành lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho trường hợp cháu N.B.T.N. (4 tuổi), sinh sống tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Người đăng cung cấp thông tin bé N. bị các đối tượng bắt cóc đã đẩy ngã xuống đường và vô tình bị xe máy cán qua làm mất một cánh tay, hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; gia đình bé có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không đủ điều kiện để trang trải chi phí.

Nhận được thông tin trên, Công an Hà Tĩnh đã xác minh qua Công an xã Kỳ Thượng, kết quả cho thấy trên địa bàn xã không có cháu bé nào tên N.B.T.N. như thông tin trong bài viết do tài khoản Facebook "Tam Nguyen" đăng tải.

Bài viết được chỉnh sửa, cắt ghép để kêu gọi ủng hộ từ thiện (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, tại địa bàn các xã thuộc tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình cũ), giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian gần đây không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết không có trường hợp cháu bé có thông tin như trên đang điều trị tại phòng 102, tầng 5, khoa Nhi.

Còn anh N.T.T. (SN 1980, quê xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), chủ tài khoản Facebook "Tam Nguyen", cho biết tài khoản cá nhân của anh sử dụng đã bị đối tượng khác chiếm đoạt vào cuối tháng 5.

Công an Hà Tĩnh xác định các đối tượng đã chiếm quyền quản trị tài khoản này để thực hiện hành vi lừa đảo. Hình ảnh và video trong bài viết được cắt ghép từ một phóng sự đăng tải trên báo điện tử trước đó, sau đó chuyển sang màu đen trắng nhằm tạo cảm giác thương tâm, gây tác động mạnh về mặt tâm lý.

"Đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", Công an Hà Tĩnh nhận định.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi phát hiện các nội dung tương tự, người dân cần cảnh giác với các bài viết có hình ảnh thương tâm bất thường; không chia sẻ, bình luận khi chưa kiểm chứng sự thật của bài đăng.