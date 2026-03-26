Thanh niên 22 tuổi cầm đầu đường dây buôn khí cười hơn 10 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Đức Cường (SN 2004, ngụ tỉnh Tây Ninh), Phan Thành Đạt (SN 2002, ngụ phường Tân Thới Hiệp), Nguyễn Thị Vân (SN 1998, ngụ phường An Hội Tây) về tội Mua bán hàng cấm.

Cường (áo trắng) cùng Vân và Đạt bị cảnh sát khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo cảnh sát, rạng sáng 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) kiểm tra căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su. Mở rộng điều tra, cảnh sát thu giữ thêm 59 bình khí cười, tổng trọng lượng hơn 300kg của các đối tượng liên quan trong đường dây.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định Huỳnh Đức Cường là người cầm đầu, tổ chức việc mua bán, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối giao hàng. Cường thuê Phan Thành Đạt đóng gói, giao hàng với hàng trăm đơn vận chuyển; còn Nguyễn Thị Vân tham gia bán lại cho khách, hưởng chênh lệch.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao hàng tận nơi và thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Số "khí cười" được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, khí N₂O tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi, đe dọa sức khỏe và tính mạng người sử dụng. Việc tàng trữ, mua bán “khí cười” cho khách sử dụng là hành vi bị nghiêm cấm và bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.